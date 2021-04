Quattro persone sono morte in un incidente avvenuto a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone. Le vittime sono tre giovani e un 52enne.

Tragedia in provincia di Frosinone, dove nella serata del 3 aprile quattro persone sono morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Casilina, nel tratto compreso tra i comuni di San Vittore del Lazio e San Pietro Infine. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente che ha coinvolto due automobili, ma con molta probabilità si è trattato di uno scontro frontale che non ha purtroppo lasciato scampo a nessuno degli occupanti delle vetture.

Incidente in provincia di Frosinone, quattro morti

I veicoli coinvolti sono un’Alfa Romeo Mito con a bordo tre giovani poco più che maggiorenni e una Fiat Sedici guidata da un uomo di 52 anni di Mignano Monte Lungo. Stando a quanto appurato, sia il 52enne che due dei tre giovani sono morti sul colpo a causa della violenza dell’impatto, mentre il terzo ragazzo è deceduto dopo essere stato trasportato in gravissime condizioni presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Sul luogo dell’incidente sono subito giunti gli operatori sanitari del 118, assieme ai Carabinieri della compagnia di Cassino e ai Vigili del fuoco, ma purtroppo non c’è stato niente da fare per nessuno degli occupanti dei veicoli, estratti con molta fatica dalle lamiere accartocciate. Al momento gli agenti stanno eseguendo i rilievi del caso, al fine di ricostruire la dinamica dello schianto.