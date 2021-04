Incidente in Texas, Tesla senza conducente si schianta e prende fuoco: due morti

A causa dell’incidente avvenuto in Texas due persone hanno perso la vita: per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Un gravissimo incidente è avvenuto a Houston, in Texas, provocando la morte di due persone a bordo di una Tesla con pilota automatico. Secondo quanto raccolto dagli organi d’informazione statunitensi, nessuno degli occupanti delle vettura sarebbe stato al posto del conducente.

Il veicolo elettrico è uscito fuori dalla carreggiata: l’impatto contro un albero ha provocato anche un incendio. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal.

Incidente con Tesla in Texas, due vittime

Anche le autorità credono che alla guida non vi fosse nessuno, cosa comunque sconsigliata anche dalla stessa casa madre che parla di un mezzo “non del tutto autonomo” per cui è necessaria la supervisione del conducente. Prima dell’impatto la vettura stava viaggiando ad alta velocità a nord di Houston quando si è schiantata contro un albero.

I poliziotti giunti sul posto hanno trovato le persone senza vita una accanto al posto del guidatore, l’altra dietro. Proprio per questo, infatti, le forze dell’ordine credono che il veicolo procedesse con la modalità autopilota e senza alcuna supervisione.

