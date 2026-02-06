L'uomo è stato schiacciato da un macchinario su cui stava lavorando, lascia moglie e figlia dodicenne.

La notizia ha sconvolto l’azienda dove l’uomo lavorava e il paese nella bergamasca dove viveva, perdere la vita mentre si sta facendo il proprio dovere è sempre brutto, ancora di più se si sa di star rischiando perché il mestiere è pericoloso, seppur si indossino tutte le attrezzature per la sicurezza.

L’appello della moglie appena saputa la tragedia

La moglie ha saputo del grave incidente solo diverse ore dopo l’accaduto quando i Carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione. In quel momento ha capito che potesse essere successo qualcosa di grave.

In quella giornata si sarebbe dovuto tenere il compleanno della figlia, un giorno che sarà d’ora in poi per sempre associato a questo bruttissimo evento.

Il fratello della vittima ha parlato spiegando a The Social Post come fosse stato lui a portarlo in Italia 24 anni fa per trovare un futuro migliore per la sua famiglia. In Romania, suo paese di origine, era laurato come ingegnere.

Morto schiacciato da una lastra metallica

L’incidente costato la vita a Dinu Florin Craiu si è verificato verso le ore 8 alla Prismag, azienda che costruisce veicoli industriali a Cambiago.

L’uomo è stato schiacciato da una lastra metallica su cui stava lavorando. Ferito gravemente è stato portato all’ospedale di Zingonia dove è morto poco dopo.

Oltre a lui è rimasto ferito in modo non grave ad un braccio un altro operaio, 54enne anch’egli di origine rumena.

Ritorna l’allarme dei morti sul lavoro in Lombardia, con Craiu come sesta vittima da inizio anno. Una triste realtà che ogni giorno lascia senza parole parenti e amici delle vittime.