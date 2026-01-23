Un operaio è morto questa mattina a Livorno, schiacciato da una gru mentre stava svolgendo operazioni di carico e scarico di materiali in un’azienda privata. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.

Incidente sul lavoro a Livorno: operaio muore schiacciato da una gru

Questa mattina, venerdì 23 gennaio, nel quartiere Shanghai di Livorno, un grave incidente sul lavoro ha provocato la morte di un operaio intorno alle ore 9.

L’uomo, impegnato nelle operazioni di carico e scarico di materiale all’interno di un’azienda privata di via Piombanti, sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo pesante, probabilmente una gru, mentre stava movimentando una benna di materiali edili. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, con ambulanze e automedica del 118 giunte sul posto a sirene spiegate, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.

Operaio muore in un incidente sul lavoro a Livorno: indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli ispettori del Dipartimento di Igiene e Sicurezza sul Lavoro dell’Asl Nord Ovest e la polizia di Stato, che ha posto l’area sotto sequestro. Le autorità stanno conducendo accertamenti approfonditi per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Colleghi e testimoni sarebbero stati ascoltati per chiarire le cause dell’accaduto, che ha scosso la comunità locale e riportato drammaticamente l’attenzione sui rischi sul lavoro.