Un tragico incidente stradale a Lecce mette in luce i rischi legati alla guida in età avanzata: un uomo di 95 anni ha perso la vita mentre era al volante, e la moglie, 91enne, è rimasta gravemente ferita.

Tragico incidente a Lecce: muore sul colpo anziano di 95 anni

Un drammatico episodio ha scosso il tardo pomeriggio di ieri a Lecce, trasformando una giornata ordinaria in un momento di profondo cordoglio.

Come riportato dal Quotidiano di Puglia, Antonio Mele, 95 anni, alla guida della sua Fiat 600, ha perso il controllo del veicolo all’incrocio tra viale Roma e via Almirante, nel quartiere Stadio, causando il ribaltamento dell’auto.

Non sarebbe escluso che possa essersi trattato di un malore sopraggiunto al volante, avrebbero dichiarato le autorità, mentre le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato così violento da non lasciare alcuna possibilità di sopravvivenza al conducente, morto sul colpo.

Tragico incidente a Lecce: moglie gravemente ferita e i soccorsi immediati

Accanto a lui viaggiava la moglie, 91 anni, che avrebbe riportato ferite gravi ed è stata immediatamente trasportata in codice rosso al Dea dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti per estrarre la coppia dall’abitacolo, mentre gli operatori del 118 hanno fornito le prime cure sul posto. Gli agenti della polizia locale hanno successivamente effettuato i rilievi e gestito la viabilità, confermando che nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.