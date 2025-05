Incidente mortale a Castelgrande: un uomo di 77 anni perde la vita

Un tragico incidente agricolo ha scosso la comunità di Castelgrande, in provincia di Potenza, dove un uomo di 77 anni ha perso la vita mentre stava utilizzando una motozappa nel suo terreno. L’episodio è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, con i Carabinieri che hanno avviato un’indagine per accertare le cause della tragedia.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe essere rimasto impigliato nel mezzo agricolo, ma non è escluso che un malore possa aver contribuito all’incidente. I dettagli sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità competenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Questo tipo di incidenti, sebbene rari, evidenziano i rischi legati all’uso di attrezzature agricole, soprattutto per le persone anziane.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per salvare la vita dell’uomo, che è stato dichiarato deceduto sul posto. La scena dell’incidente ha suscitato grande commozione tra i residenti, molti dei quali conoscevano la vittima e la sua dedizione al lavoro nei campi.

La sicurezza agricola e la prevenzione

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza nel settore agricolo, dove gli incidenti possono avere conseguenze fatali. È fondamentale che gli agricoltori, in particolare quelli più anziani, ricevano formazione adeguata sull’uso sicuro delle attrezzature e che vengano adottate misure preventive per ridurre i rischi. Le istituzioni locali e le associazioni di categoria dovrebbero promuovere campagne di sensibilizzazione per garantire che tutti gli operatori agricoli siano consapevoli dei pericoli e delle migliori pratiche da seguire.