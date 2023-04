Incidente mortale a San Giorgio su Legnano, viene urtato da un treno in corsa...

In corrispondenza del tratto ferroviario che attraversa San Giorgio su Legnano, un treno in corsa ha urtato un 24enne, causandone la morte.

A San Giorgio su Legnano, un 24enne è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mortale: il giovane è stato urtato da un treno in corsa e scaraventato contro un albero situato in prossimità dei binari.

Incidente mortale a San Giorgio su Legnano, viene urtato da un treno in corsa: deceduto 24enne tunisino

Un treno in corsa ha urtato un ragazzo di 24 anni. la drammatica vicenda si è consumata nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 aprile in corrispondenza del tratto ferroviario situato in corrispondenza di San Giorgio su Legnano. Il giovane travolto dal treno è morto dopo essere rimasto coinvolto nell’incidente.

Alla luce delle prime ricostruzioni effettuate, la vittima – di origini tunisine – stava attraversando i binari nei pressi di via per Legnano quando è stato toccato di striscio dal mezzo a rotaie. A seguito dell’urto, il giovane è stato scaraventato contro un albero ed è morto a causa della violenza dell’impatto.

Indagini in corso

In un primo momento, nessuno si era reso conto dell’accaduto e, infatti, il convoglio ha proseguito la corsa totalmente ignaro dell’incidente mortale.

Sul luogo del sinistro, si sono recati i vigili del fuoco di Legnano, la Polizia Ferroviaria di Milano, i carabinieri della Compagnia di Legnano e la Croce Bianca di Legnano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

Presenti, poi, anche i sanitari che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro se non constatare l’avvenuto decesso del 24enne tunisino.