Incidente mortale a Stoccolma: autobus travolge fermata dei mezzi pubblici

Un incidente stradale a Stoccolma ha coinvolto un autobus, causando una tragedia che ha colpito numerose persone.

Un incidente stradale ha scosso il centro di Stoccolma, dove un autobus ha colpito una fermata, causando una serie di feriti e, purtroppo, vittime. Le autorità svedesi hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le circostanze di questo tragico evento.

Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, l’incidente si è verificato venerdì, ma non ci sono indicazioni che suggeriscano un attacco deliberato.

L’attenzione si è concentrata, quindi, su un possibile errore umano o un malfunzionamento del veicolo.

Dettagli sull’incidente

Il portavoce dei servizi di emergenza di Stoccolma ha confermato che sono state registrate sei persone coinvolte, ma non ha specificato il numero esatto di morti e feriti. L’autobus, un modello a due piani, era vuoto al momento dell’impatto, il che ha evitato una tragedia ancora più grande.

Le autorità hanno confermato che il conducente del bus è stato arrestato come prassi in situazioni del genere. Una fonte della polizia ha dichiarato che l’incidente è in fase di indagine come un caso di omicidio colposo.

Risposta dei servizi di emergenza

Immediatamente dopo il sinistro, le squadre di emergenza, tra cui ambulanze e vigili del fuoco, sono accorse sul posto per fornire assistenza ai feriti. Due persone gravemente ferite sono state trasportate in ospedale. La situazione al momento è sotto controllo, ma le autorità stanno lavorando per raccogliere ulteriori informazioni.

Testimonianze di chi era presente

Una testimone, Michelle Mac Key, ha raccontato al quotidiano Expressen di aver assistito alla scena drammatica dopo essere scesa da un altro autobus. Ha dichiarato di aver visto il bus colpire la fila di persone in attesa alla fermata e di aver sentito le urla di panico mentre i passanti cercavano di soccorrere le vittime. La sua descrizione dell’accaduto è stata straziante e toccante.

Michelle, che è un’infermiera, ha cercato di offrire il suo aiuto insieme a un medico presente in loco. Hanno tentato di prestare soccorso, ma la situazione era così caotica che inizialmente pensava si trattasse di un esercizio. “Era tutto così irreale”, ha aggiunto, descrivendo il terrore in quel momento.

Reazioni ufficiali

Le autorità locali, inclusa la Polizia di Stoccolma, stanno monitorando la situazione da vicino. Il Primo Ministro svedese, Ulf Kristersson, ha espresso il suo cordoglio sui social media, affermando che i suoi pensieri sono con le vittime e le loro famiglie. Ha sottolineato come molti di loro fossero probabilmente in viaggio verso casa, desiderosi di trascorrere una serata tranquilla con i propri cari.

“Non abbiamo ancora chiarito le cause di questo tragico avvenimento, ma in questo momento i miei pensieri sono rivolti a chi è stato colpito”, ha scritto Kristersson su X. Le autorità stanno continuando a raccogliere informazioni e fare chiarezza su ciò che è accaduto.

Il grave incidente di Stoccolma ha suscitato preoccupazione e tristezza in tutto il paese. Le indagini continueranno per capire le cause e le responsabilità di questa tragedia, mentre la comunità si unisce nel cordoglio per le vittime e le loro famiglie.