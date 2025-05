Un tragico incidente in mare

Il 4 agosto di due anni fa, un tragico incidente marittimo ha scosso la Costiera Amalfitana, una delle destinazioni turistiche più amate d’Italia. Adrienne Vaughan, presidente della Bloomsbury Usa, ha perso la vita in un drammatico scontro tra il gozzo che aveva affittato per una gita in famiglia e un veliero, il ‘Tortuga’, dove si stava svolgendo una festa di matrimonio.

La donna, 45 anni, si trovava a prua a prendere il sole quando, dopo la collisione, è caduta in acqua e, purtroppo, è morta dissanguata a causa delle ferite riportate.

Le indagini in corso

Le indagini, condotte dalla procura di Salerno, sono ancora in corso e hanno già portato all’iscrizione nel registro degli indagati dello skipper del gozzo, accusato di navigare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre, la società armatrice è sotto esame per la sua responsabilità nell’incidente. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza dell’ambasciatore statunitense, che ha preso a cuore la questione, discutendo con il ministro della Giustizia italiano, Carlo Nordio, per garantire che la giustizia venga fatta.

Le perplessità della famiglia

La famiglia di Adrienne Vaughan ha espresso preoccupazione per il fatto che il ‘Tortuga’ non sia stato coinvolto nell’inchiesta. Mike White, marito della vittima, ha sollevato interrogativi sul mancato utilizzo del segnale acustico di emergenza da parte del veliero. Secondo White, se fosse stata attivata la sirena, sua moglie avrebbe potuto tuffarsi in acqua prima dell’impatto, potenzialmente salvandosi. Le dichiarazioni della famiglia evidenziano la necessità di una maggiore attenzione alle procedure di sicurezza in mare, specialmente in una zona così frequentata da turisti.

La sicurezza in mare: un tema cruciale

Questo incidente mette in luce un problema più ampio riguardante la sicurezza della navigazione nelle acque italiane. La Costiera Amalfitana, con le sue acque cristalline e i panorami mozzafiato, attira ogni anno migliaia di visitatori, ma la gestione della sicurezza marittima deve essere una priorità. È fondamentale che le autorità competenti garantiscano che tutti i mezzi di trasporto marittimo rispettino le normative di sicurezza e che gli skipper siano adeguatamente formati e sobri durante la navigazione. Solo così si potrà evitare che tragedie come quella di Adrienne Vaughan si ripetano in futuro.