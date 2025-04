Un tragico incidente sul lavoro

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Zogno, in Valle Brembana, dove un operaio di 59 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un’attività lavorativa. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto schiacciato da un pannello mentre stava lavorando a un muro.

Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di misure preventive più rigorose.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, il servizio di emergenza 118 è stato allertato. Sul posto sono giunti un’automedica e un’ambulanza, ma purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Questo episodio evidenzia l’importanza di una formazione adeguata e di protocolli di sicurezza per prevenire simili tragedie in futuro.

Indagini in corso

Le autorità competenti, tra cui i tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats), i carabinieri di Zogno e i vigili del fuoco di Bergamo, sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso. Le indagini sono ora in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità. Questo evento tragico non solo ha colpito la famiglia dell’operaio, ma ha anche suscitato una forte reazione nella comunità locale, che chiede maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro.