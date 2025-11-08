Incidente mortale sulla A22: una donna incinta perde la vita

Una notizia tragica ha colpito la comunità di Modena: Stefania Palmieri, incinta di nove mesi, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale sull'autostrada A22.

Un incidente stradale ha spezzato la vita di una giovane donna incinta, Stefania Palmieri, di 36 anni, avvenuto sulla A22, l’autostrada del Brennero. La tragedia si è verificata tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca, dove l’auto di Stefania si è scontrata brutalmente contro un tir. Purtroppo, la donna non è riuscita a sopravvivere, portando con sé anche la vita del bambino che attendeva con gioia.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto per cause ancora da chiarire. La vettura di Stefania, unAudi, si è incastrata sotto il rimorchio del camion che la precedeva, rendendo difficili i soccorsi. Nonostante i tentativi disperati del personale del 118, per la donna e il suo bambino non c’è stato nulla da fare. L’auto è rimasta gravemente danneggiata e attualmente la polizia stradale di Verona sta indagando per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.

Chi era Stefania Palmieri

Stefania era una figura ben nota nella sua comunità. Originaria di Modena, lavorava in una ditta di abbigliamento a Dolo, in provincia di Venezia, e viveva a Padova. La sua famiglia, composta da professionisti del settore sanitario, è ora in uno stato di profondo shock. Era molto legata alle sue radici e alla sua comunità, dove gestiva alcune proprietà insieme ai familiari.

Il cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa di Stefania ha colpito duramente la città di Modena. Il sindaco Massimo Mezzetti ha espresso il suo profondo dolore attraverso un post sui social, dichiarando: “La morte di Stefania è una notizia terribile. Di fronte a una perdita così grande, ogni parola sembra insufficiente. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Modena, esprimo il mio più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia, al suo compagno e agli amici in questo momento di dolore inconsolabile. Riposa in pace Stefania, insieme al bambino che presto avresti dato alla luce”.

Funerali e tributi

I funerali di Stefania sono stati programmati per lunedì, e ci si aspetta una grande affluenza di persone che vorranno darle l’ultimo saluto. La comunità si stringe attorno alla sua famiglia, mantenendo vivo il ricordo di una giovane donna piena di vita e con un futuro promettente davanti a sé. La perdita di una madre in attesa rappresenta una ferita profonda, non solo per i suoi cari, ma per tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.