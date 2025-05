Il drammatico incidente sulla Pedemontana

Oggi, attorno alle 16.30, un grave incidente si è verificato lungo la Pedemontana, precisamente a Lomazzo, nel tratto che attraversa la galleria sotto la frazione di Manera. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, un camion ha impattato contro uno scuolabus che trasportava bambini delle scuole elementari.

Questo tragico evento ha scosso la comunità locale, suscitando preoccupazione e dolore tra i genitori e i residenti.

Le conseguenze dell’incidente

Le autorità hanno confermato che, purtroppo, c’è un morto tra i coinvolti nell’incidente. Inoltre, sono stati registrati due codici rossi, che indicano situazioni di emergenza grave, e 25 codici verdi, segnalando feriti meno gravi. Fortunatamente, non ci sarebbero feriti gravi tra i bambini a bordo dello scuolabus, un aspetto che ha portato un certo sollievo tra le famiglie. Tuttavia, la notizia di un morto ha gettato un’ombra su questa tragedia, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto quando si tratta di mezzi che trasportano minori.

Interventi e chiusura della strada

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati inviati sul posto mezzi del 118 e vigili del fuoco per gestire la situazione e prestare soccorso ai feriti. Le operazioni di soccorso sono state complesse, considerando la gravità dell’incidente e il numero di persone coinvolte. Inoltre, l’autostrada A36 è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e per garantire la sicurezza di tutti. Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la viabilità e per raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto, mentre la comunità si unisce nel cordoglio per la vittima di questo tragico evento.