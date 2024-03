La piccola Regina Pietra, di soli 7 anni, prima di morire ha cercato di rassicurare la sua mamma. La piccola ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale.

Incidente Pontina, ultime parole di Regina morta a 7 anni: “Non ti preoccupare mamma”

La piccola Regina Pietra era andata con la sua mamma e il suo fratellino di cinque anni a fare compere, prima di morire a soli 7 anni vicino casa, sulla via Pontina Vecchia. “Mamma non ti preoccupare, è tutto a posto” sono state le sue ultime parole, prima di perdere i sensi. I medici hanno fatto di tutto per cercare di salvarle la vita, ma il trauma riportato al torace purtroppo non le ha lasciato scampo. Sono, invece, fuori pericolo la mia, ricoverata in terapia intensiva al San Camillo, assistita dagli psicologi, e il fratellino, ricoverato al Policlinico Gemelli con un braccio rotto.

Intanto, è giallo sulla positività dei drug test effettuati sui conducenti delle tre auto coinvolte. I test alcolici sono negativi, ma le analisi hanno rivelato la presenza di oppiacei nel sangue, ma si tratta dell’effetto provocato dagli analgesici somministrati dai medici del 118. Sulla non negatività di altre sostanze la parola spetta al sostituto procuratore di Velletri, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato contro ignoti. Potrebbero essere presto indagati i conducenti delle due auto, la Lancia Libra che non ha rispettato lo stop e la Mercedes 220 che ad altissima velocità è andata contro la Lancia e poi la Mercedes su cui viaggiava la bambina. Sull’auto, che ha superato più del doppio i limiti di velocità, c’era un meccanico 50enne di Aprilia, trasportato in codice rosso al San Camillo di Roma.

Incidente Pontina: le immagini delle telecamere

Il terribile incidente è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza di una villa a pochi passi dal luogo dell’incidente. Si tratta di due video di pochi secondi che hanno immortalato la scena. Dalle immagini si vede la Lancia Libra che proveniva da via della Pescarella e ha imboccato la Pontina Vecchia senza rispettare lo stop, mentre arrivava la Mercedes 220 con alla guida il 50enne, che ha perso il controllo e ha invaso la corsia opposta, prendendo frontalmente la Mercedes. I due bambini erano sui seggiolini nei sedili posteriori, ma nonostante questo la piccola ha subito un forte trauma al torace. Ogni responsabilità della mamma è stata esclusa.