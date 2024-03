Nel pomeriggio di giovedì, una tragedia ha scosso la via Pontina Vecchia ad Ardea, con la morte di una bambina di otto anni in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. Oltre alla vittima, altri due bambini di sette e dieci anni sono rimasti feriti nell’incidente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco in collaborazione con le ambulanze dell’Ares 118.

La dinamica dell’incidente

Lo schianto avvenuto poco prima delle 16 in via della Pescarella ha coinvolto tre veicoli: una Mercedes station wagon guidata da un cinquantenne, una Lancia Lybra con una famiglia a bordo, composta da madre, padre e i due bambini feriti, e infine una Mercedes Classe A. Quest’ultima vettura trasportava la bambina deceduta con la madre al volante e lo zio della piccola con un cuginetto. Entrambi gli adulti sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravi ma non critiche.

Indagini in corso

Le autorità stanno indagando per determinare la dinamica precisa dell’incidente e capire quali veicoli si siano scontrati, probabilmente a seguito di un salto di corsia di uno di essi. L’impatto è stato così violento che le parti anteriori di tutte e tre le auto sono andate distrutte. I conducenti coinvolti sono stati sottoposti ad alcol test e drug test per accertare eventuali responsabilità legate all’uso di sostanze stupefacenti durante la guida.