Roma, tragico incidente stradale causa la morte di una bambina di 7 anni

Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in via Pontina vecchia ed il tragico incidente ha causato la morte di una bambina di soli sette anni.

Uno schianto tra tre auto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 28 marzo, in via Pontina vecchia nel comune di Ardea, vicino Roma, ha avuto un tragico risultato, la morte di una bambina di sette anni e mezzo. Tra i feriti causati dall’incidente ci sono anche altri tre bambini ed un adulto che è stato trasportato in ospedale tramite elicottero.

L’incidente

Il tutto è avvenuto intorno alle 16 di ieri, 28 marzo, in via Pontina vecchia, precisamente all’altezza dell’incrocio con via della Pescarella. Tre veicoli si sono scontrati causando la morte di una bambina di sette anni e mezzo. Purtroppo quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell’incidente, per la piccola non c’era già più nulla da fare.

Lo scontro è stato talmente forte da aver causato anche altri danni, il ferimento di tre bambini e di un adulto di 50 anni che è stato trasportato nell’ospedale San Camillo in elicottero e adesso è in codice rosso. Anche la madre della piccola è in ospedale, ma non sembra aver riportato ferite, anche se al momento è comprensibilmente sotto shock.

Cause da chiarire

Al momento non sono ancora completamente chiare le dinamiche che hanno portato a questo tragico incidente. Stando però ad alcune prime ipotesi, pare che l’auto che proveniva da via della Pescarella non abbia rispettato uno stop scontrandosi così ad alta velocità con il veicolo che arrivava da via Pontina vecchia.

Un impatto che ha reso impossibile per il conducente controllare il veicolo, schiantandosi così contro un’altra macchina, che si trovava sull’altra corsia e dove si trovavano la madre con i due figli che stavano tornando a casa.