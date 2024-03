Maxi incidente stradale a Genova: traffico in tilt

Il traffico è in tilt a Genova, dove un tamponamento stradale ha causato diversi danni. Vediamo cosa è successo.

C’è stato un maxitamponamento a Genova, dove alcune auto si sono scontrate in città e poi successivamente c’è stato un episodio analogo in sopraelevata.

Il primo tamponamento a Genova

Il primo scontro si è verificato sulla carreggiata all’altezza di via Buozzi. Due vetture si sono scontrate e fortunatamente l’impatto è stato abbastanza lieve, infatti non ha causato feriti.

Subito sul posto sono arrivati soccorritori sanitari e agenti della polizia stradale, ma l’unico problema era relativo alla coda lunghissima che si è creata in entrambe le direzioni, per rimuovere i mezzi incidentati e mettere in sicurezza il tratto.

Il secondo incidente di Genova

Poi, poco dopo c’è stato un secondo tamponamento a Genova, dalle dimensioni più imponenti rispetto al primo.

In questo incidente, avvenuto in Sopraelevata, sono rimaste coinvolte ben 8 mezzi, fra cui un’ambulanza.

Tutti viaggiavano nella stessa direzione e a differenza del primo sinistro, stavolta ci sono stati tre feriti che sono stati trasportati negli ospedali di San Martino e Galliera, per fortuna non in gravi condizioni.

Anche questo incidente ha congestionato inevitabilmente il traffico, specialmente verso Sampierdarena, ma anche dal lato opposto con ripercussioni fino al casello di Genova Ovest.

Sul posto sono ancora impegnate le autorità e i vigili del fuoco per liberare le carreggiate, specialmente quella del secondo tamponamento. Tanti i curiosi che rallentano per guardare cosa è successo e questo è uno dei motivi delle lunghe code chilometriche.