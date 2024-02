Incidente in A12, maxi tamponamento: un morto e tre feriti gravi

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nelle prime ore della giornata di oggi, martedì 6 febbraio, nel tratto autostradale dell’A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari. Si è trattato di un tremendo scontro tra un tir e diverse automobili: il bilancio è di un morto e tre feriti gravi.

Il gravissimo incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 7 della mattina di oggi tra i caselli di Chiavari e Rapallo e il tratto autostradale della A12 è rimasto chiuso da allora. Per cause ancora da accertare, un tir si è scontrato con più automobili. Una persona è rimasta uccisa nel sinistro, mentre diverse altre sono rimaste ferite: tra queste ultime, tre persone sarebbero in gravissime condizioni di salute. La portata dell’incidente è stata tale da richiedere l’intervento sul posto di due mezzi del 118, sei ambulanze, più macchine della polizia stradale, camion dei vigili del fuoco e un elicottero.