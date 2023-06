Un terribile incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 17 giugno 2023, in provincia di Vicenza. Due uomini sono stati sbalzati fuori dall’auto e uno dei due è morto.

Incidente in provincia di Vicenza, sbalzati fuori dall’auto: un morto

Due uomini sono stati sbalzati fuori dall’auto in un terribile incidente avvenuto lungo l’autostrada, in provincia di Vicenza. Uno dei due uomini è morto, mentre l’altro è stato ricoverato in rianimazione, in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 22 sull’autostrada A4, ad un chilometro dal casello di Grisignano, in direzione Venezia.

Incidente in provincia di Vicenza: la dinamica

Due uomini, di circa 40 anni, sono stati sbalzati fuori dall’auto. Uno di loro è morto, l’altro è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Vicenza ed è stato ricoverato in rianimazione, in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polstrada, i vigili del fuoco e il Suem. I pompieri hanno messo la zona in sicurezza e hanno concluso poco prima delle 2 del mattino. L’autostrada è stata chiusa a lungo per consentire i soccorsi.