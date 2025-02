Auto cappottata sulla Salaria, due giovani donne in condizioni di grave pericolo

Il traffico è tuttora bloccato in direzione San Giovanni. A breve arriveranno ulteriori informazioni.

Alba di paura in provincia di Roma su una delle maggiori arterie della capitale, la Salaria, si è infatti verificato un terribile incidente che ha coinvolto le occupanti di una vettura che si è ribaltata. Le donne a bordo sono state recuperate in condizioni molto serie e portate in ospedale.

Grave incidente sulla Salaria, coinvolte due giovani

L’episodio si è verificato intorno alle 04:30 di questa notte quando le giovani stavano affrontando il tratto di circonvallazione, all’altezza dell’incrocio di Via Nomentana – come riporta il sito Leggo.it – e molto probabilmente a causa dell’alta velocità, l’auto su cui viaggiavano, un’Audi si è ribaltata.

Ricostruzione della dinamica in corso

La Salaria è tuttora chiusa in direzione San Giovanni, con conseguente traffico bloccato. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale della zona.

I rilievi per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso, si sa già però che non sono state coinvolte altre vetture nell’impatto.

Solo dai rilievi si potrà capire la principale causa di questo sinistro gravissimo. Relativamente alle condizioni di chi viaggiava sull’auto non si hanno molte notizie, considerando la gravità della situazione la prognosi resta riservata.

Le prossime ore potranno far luce su quanto accaduto e sulle effettive condizioni dei soggetti coinvolti.