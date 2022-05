Un ragazzo di 26 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Cannara: la sua moto è finita fuori strada per motivi ancora da accertare.

Tragedia a Cannara, comune in provincia di Perugia, dove nella giornata di martedì 24 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 26 anni. La sua moto è finita fuori strada e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Cannara

I fatti hanno avuto luogo nel pomeriggio lungo la strada provinciale 410, all’altezza del cimitero. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava viaggiando a bordo della sua motocicletta quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, sarebbe finito fuori strada cadendo dal mezzo e procurandosi ferite gravissime.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, hanno soccorso il ragazzo per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Perugia.

Qui però i medici non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatarne il decesso poco dopo l’arrivo: troppo gravi infatti i traumi riportati durante la rovinosa caduta a terra, che si sono rivelati fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione.

Incidente stradale a Cannara: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Assisi. Costoro hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare come mai la vittima sia finita fuori strada.