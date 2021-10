Terribile incidente stradale a Cavaglietto. Un'auto si scontra violentemente contro un furgone: morta una ragazza di quindicenne, ferita la madre

Terribile incidente stradale a Cavaglietto, in provincia di Novara. Lo schianto è avvenuto nella mattinata di oggi 26 ottobre, attorno alle 7,30, tra un furgone e un’auomobile che trasportava anche una ragazza di quindici anni. L’adolescente è morta sul colpo.

Incidente stradale a Cavaglietto: morta una quindicenne

Non c’è stato nulla da fare per la ragazza, morta subito dopo lo schianto. Ferita gravemente anche la madre, che era alla guida dell’automobile. La donna è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Novara, dove è ricoverata in codice rosso. Ferite da codice verde per l’uomo alla guida del furgone, rimasto in evidente stato di shock, ma che non ha riportato delle ferite gravi.

Incidente stradale a Cavaglietto: l’arrivo dei soccorsi

L’arrivo tempestivo del 118 sul luogo dell’incidente non ha purtroppo potuto evitare la morte della giovane. L’aiuto dell’elisoccorso è stato invece fondamentale per salvare la madre della ragazza.

Incidente stradale a Cavaglietto: gli accertamenti

Oltre al 118 sono arrivate sul posto anche le forze dell’ordine. Sono subito partiti gli accertamenti sulla dinamica dello scontro, che sembra simile all’incidente avvenuto a Borgosatollo in cui erano rimaste ferite tre persone.