Incidente stradale a Perugia: due morti in uno schianto frontale

Due morti in un tragico frontale tra due auto a Perugia

Dopo lo schianto frontale avvenuto a Piccione, che ha portato alla morte di un 75enne e di un 40enne, proseguono le indagini per determinare le cause

È con grande tristezza che si apprende di un fatale incidente stradale avvenuto a Piccione, una frazione di Perugia, che ha portato alla morte di due uomini. Un violento scontro frontale tra due auto ha causato il decesso di Antonino Giallombardo, 75enne originario di Palermo ma che viveva a Ponte San Giovanni, e di Francesco Migliorati, 40enne perugino di Pianello.

Incidente stradale mortale, quando e dove è avvenuto

La tragedia si è verificata nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio lungo la strada Eugubina Sr298, nelle vicinanze dell’albergo ristorante ‘Il Castellaccio’. L’uomo anziano era alla guida di una Mercedes Classe A, mentre il quarantenne guidava una Fiat Punto.

Schianto frontale, la dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente avvenuto a Piccione, Perugia, le due auto coinvolte, procedevano in direzioni opposte lungo la strada. Tuttavia, per cause ancora da determinare, sembra che una delle vetture abbia invaso la corsia opposta, dando luogo a uno scontro frontale.

Le autorità competenti, rappresentate dagli agenti della polizia municipale, sono intervenute sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi necessari e comprendere la dinamica precisa dell’accaduto. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella relativa a un eventuale malore occorso a uno degli automobilisti durante la guida, che potrebbe aver contribuito al tragico epilogo.

Attualmente, le autorità stanno esaminando attentamente le immagini provenienti dalle telecamere di sicurezza nelle vicinanze per ottenere ulteriori dettagli utili alla ricostruzione dell’evento.