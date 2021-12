Incidente stradale a Villorba, auto finisce fuori strada: morta una ragazza di 18 anni

Una ragazza di 18 anni è morta e altri tre giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale a Villorba: la loro auto è finita fuori strada.

Tragedia a Villorba, comune in provincia di Treviso, dove nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 dicembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad una ragazza di 18 anni. Feriti anche i tre amici che erano in auto con lei.

Incidente stradale a Villorba

I fatti si sono verificati intorno all’1:30 lungo via Trieste. Secondo le prime ricostruzioni, Carlotta De Rossi, questo il nome della vittima, stava tornando da una festa insieme a tre amici quando all’improvviso la loro vettura è finita fuori strada.

Un impatto violentissimo, avvenuto per cause ancora da accertare, che ha causato il decesso sul colpo della giovane. Vani infatti i tentativi dei sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, di rianimarla: i traumi riportati si sono rivelati fatali.

Feriti, ma in modo più lieve, anche gli altri tre ragazzi a bordo della vettura, attualmente ricoverati in ospedale in condizioni non note. Si tratta di un’amica coetanea e di due ventenni.

Incidente stradale a Villorba: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i corpi dei ragazzi dalle lamiere, e le forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà infatti chiarire le cause che hanno portato l’auto a schiantarsi fuori strada.