Incidente stradale a Vittoria (RG): grave un motociclista

Nel Ragusano un uomo extracomunitario è rimasto vittima di una caduta mentre viaggiava in sella al suo scooter: ricoverato in gravi condizioni per una profonda ferita alla testa, non dovrebbe essere in pericolo di vita

Centauro sfiora la morte nel Ragusano. Nel comune di Vittoria un uomo extracomunitario è rimasto vittima di una caduta mentre viaggiava in sella al suo scooter. Un incidente apparentemente banale, una scivolata sull’asfalto che ha fatto perdere aderenza alle ruote, che ha rischiato però di compromettere seriamente la vita dell’uomo.

I dettagli della caduta

L’incidente è avvenuto sulla ex strada provinciale 16, in contrada Alcerito. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza. Hanno trovato il centauro a terra, ma non sulla strada dove viaggiava: lì era rimasto solo il suo scooter. Il corpo dell’uomo era finito in un terreno confinante alla strada, al di là di una recinzione. I sanitari si sono occupati celermente di recuperare la vittima e l’hanno trasportata nel presidio ospedaliero della città. L’uomo è in gravi condizioni per aver riportato una profonda ferita alla testa. Dovrebbe tuttavia rimanere escluso il pericolo di vita.

Nessun altro veicolo coinvolto

La caduta del centauro è avvenuta in maniera autonoma. O almeno sembra. Dopo la chiamata d’emergenza sono arrivate sul posto anche le forze dell’ordine, impegnate ora nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da una prima analisi non sembrano tuttavia essere stati coinvolti altri mezzi.