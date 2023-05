Romolo Ricardi morto in un incidente con la moto: il dolore della famiglia

Dopo i soccorsi ed il trasporto in elicottero fino all'ospedale il Romolo Ricardi è morto dopo un sinistro in moto

A bordo della sua amata Bmw Romolo Ricardi è morto in un incidente con la moto in provincia di Brescia e il dolore della famiglia è immenso. Il padre, i fratelli e le sorelle sono straziati per la scomparsa a Darfo Boario Terme del 57enne che era stato ricoverato in condizioni disperate e che purtroppo è spirato in queste ore. Romolo Ricardi è la vittima dell’ennesimo incidente sulle strade bresciane, il sesto sinistro censito nel solo mese di aprile.

Romolo Ricardi morto con la moto

Da quanto si apprende l’uomo si trovava in sella alla sua moto Bmw quando, domenica mattina, si è scontrato con una berlina Peugeot. La vettura era condotta da una 35enne che in quel momento pare stesse svoltando. L’uomo è stato sbalzato sul cofano dell’auto ed è volato sull’asfalto. I soccorritori del 118 sono arrivati a razzo e il 57enne era stato intubato e trasferito in ospedale in elicottero. Purtroppo però poche ore più tardi di quel sinistro a Gorzone, frazione di Darfo Boario Terme, sulla Strada provinciale 294, Romolo è morto.

I rilievi della polizia ed il fascicolo penale

La Polizia Locale ha condotto i rilievi e la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Romolo Riccardi era un operaio edile per un’azienda di Malegno ed abitava a Sciano di Darfo. Brescia Today spiega che “lascia nel dolore il padre Franco, le sorelle Rina e Michela, il fratello gemello Ettore, il fratello Federico”.