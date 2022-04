Incidente stradale ad Abbadia Alpina di Pinerolo: Franco morto schiacciato dal suo trattore

Un pensionato di 74 anni è morto schiacciato dal suo trattore dopo essersi ribaltato in una scarpata: l'incidente ad Abbadia Alpina di Pinerolo.

Tragedia ad Abbadia Alpina di Pinerolo, comune in provincia di Torino, dove nella giornata di martedì 26 aprile 2022 ha avuto luogo un incidente stradale in cui è morto un uomo di 74 anni. Ribaltatosi con il suo trattore, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale ad Abbadia Alpina di Pinerolo

I fatti si sono verificati in via Grosso durante la mattinata. Secondo quanto ricostruito, Franco Piovano (questo il nome della vittima) avrebbe tentato di spostare una Fiat Doblò di proprietà di una sua vicina di casa, rimasta bloccata a causa della pendenza, tramite un trattore. Per cause ancora da accertare, qualcosa è però andato storto e all’improvviso il mezzo agricolo si è ribaltato in una scarpata e lo ha travolto in pieno.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con l’elisoccorso dopo l’allarme lanciato dalla moglie, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Troppo gravi infatti i traumi riportati a causa dello schiacciamento, che si sono rivelati fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori.

Incidente stradale ad Abbadia Alpina di Pinerolo: indagini in corso

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.