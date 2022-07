Incidente stradale all’Eur: uomo investe una donna in moto e muore

Un motociclista di 58 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto all'Eur in cui ha investito una donna di 65.

Tragedia a Roma, in particolare all’Eur, dove nella giornata di giovedì 30 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 58 anni. Dopo aver investito una donna, è morto a causa delle ferite riportate.

Incidente stradale all’Eur

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 9 in viale Beethoven. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 58 anni stava viaggiando a bordo di una Vespa quando all’improvviso, all’incrocio con viale Europa, ha investito una donna di 65 che stava camminando. Alcuni passanti si sono fermati a prestare i primi soccorsi in attesa del 118, ma le condizioni dell’uomo sono apparse sin da subito disperate.

Giunti sul posto, gli operatori hanno tentato a lungo di rianimarlo ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Troppo gravi le ferite riportate durante la rovinosa caduta a terra seguita all’impatto con la donna, trasportata in ospedale al San Giovanni Addolorata con traumi meno critici. Arrivata al pronto soccorso della struttura di via dell’Amba Aradam, la paziente è stata affidata alle cure dei medici che l’hanno sottoposta agli accertamenti del caso.

Non si conoscono al momento le sue esatte condizioni di salute.

Incidente stradale all’Eur: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XI Gruppo Eur, che hanno svolto le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente. A loro spetterà accertare eventuali responsabilità.