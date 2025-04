Incidente stradale sulla Statale Ofantina bis: quattro feriti

Un tamponamento tra due auto provoca feriti e indagini in corso da parte dei carabinieri.

Un grave incidente stradale

La notte scorsa, un incidente stradale ha scosso la tranquillità del comune di Nusco, in provincia di Avellino. Quattro persone sono rimaste ferite in un tamponamento avvenuto sulla Statale Ofantina bis, una strada spesso percorsa da automobilisti e camionisti. Le prime ricostruzioni indicano che due auto, viaggiando nella stessa direzione, si sono scontrate a causa di un sorpasso azzardato.

L’impatto ha avuto conseguenze devastanti, portando uno dei veicoli a urtare il guard-rail e a invadere la corsia opposta, terminando la sua corsa contro la vetrina di un bar situato in una stazione di servizio.

Le conseguenze dell’incidente

All’interno del bar si trovavano due avventori, che sono stati travolti dal veicolo. I feriti, tra cui i due automobilisti coinvolti, sono stati prontamente trasportati all’ospedale di Avellino. Fortunatamente, secondo i medici, nessuno di loro è in pericolo di vita, ma le loro condizioni richiedono comunque un attento monitoraggio. Questo incidente mette in luce la pericolosità delle strade, specialmente in situazioni di traffico intenso e manovre imprudenti.

Indagini in corso

I carabinieri sono già al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Le indagini si concentrano su diversi aspetti, tra cui la velocità dei veicoli coinvolti e le condizioni della strada al momento del sinistro. È fondamentale comprendere se ci siano state violazioni del codice della strada che possano aver contribuito a questo tragico evento. La comunità locale è scossa da quanto accaduto e si attende che le autorità forniscano aggiornamenti sulle indagini e sulle misure che potrebbero essere adottate per prevenire simili incidenti in futuro.