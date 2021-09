Incidente sul lavoro a Firenze, operaio 48enne muore schiacciato

Un uomo di 48 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto in provincia di Firenze.

Ennesimo incidente sul lavoro a causa del quale è morto un uomo a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. La tragedia è accaduta durante la giornata di venerdì 17 settembre 2021.

Incidente sul lavoro a Firenze, cosa è accaduto

La vittima dell’incidente è Giuseppe Siino.

L’uomo di 48 anni lavorava all’Alma, un’azienda che si occupa di realizzare moquette. Il 48enne sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per aiutare l’uomo in difficoltà. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Indagini in corso, da parte dei carabinieri, per verificare cosa sia accaduto sul luogo dell’incidente.

Incidente sul lavoro a Firenze, il post del Collettivo di Fabbrica

I lavoratori della zona, mediante la pagina del collettivo di fabbrica GKN, hanno voluto salutare Giuseppe Siino. “A pochi metri da noi. Quasi come tutto attorno a noi volesse ricordarci quanto questo mondo sia ormai intollerabile, quanto è irrimandabile insorgere“, si legge nel post pubblicato su Facebook.

Incidente sul lavoro a Firenze, il messaggio dei ex compagni di calcio

La società del Sant’Ippolito, squadra di calcio nella quale Giuseppe ha militato qualche tempo fa, ha deciso di scrivere un messaggio per salutare l’ex compagno. “Stanotte è venuto a mancare un amico ed ex giocatore del Sant’Ippolito, Giuseppe Siino di anni 48.

Il Sant’Ippolito calcio fa le più sentite condoglianze alla moglie e alla figlia. Buon viaggio Giuseppe“, ha commentato il club.