Il 2023 è stato un anno davvero nero dal punto di vista dei morti sul lavoro, una lista infinita di uomini e donne che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro dovere. Nel corso della mattinata di oggi è accaduto nuovamente, questa volta a Milano, dove un operaio di 28 anni è morto dopo essere stato brutalmente schiacciato da una gru in un cantiere edile.

Incidente sul lavoro, morto operaio: l’accaduto

L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 11 dicembre 2023, in un cantiere edile in via Parravicini, nella zona della Stazione Centrale a Milano. Un operaio di 28 anni stava lavorando con i suoi colleghi vicino ad un’autogrù. Ad un tratto, però, è accaduto l’inimmaginabile. Una cassaforma (costruzione che contiene cemento armato) si è sganciata e ha travolto il 28enne, senza lasciargli scampo.

Incidente sul lavoro, morto operaio: il decesso

I colleghi del ragazzo hanno immediatamente chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono giunti sul posto e hanno recuperato il corpo del 28enne, ma per lui ormai non c’era più nulla da fare. I medici del 118 che nel frattempo avevano raggiunto il cantiere con un’ambulanza e un’automedica non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso dell’operaio.