Un drammatico incidente stradale si è consumato sul Raccordo Autostradale Avellino-Salerno: il violento contro tra due vetture ha causato la morte sul colpo di una donna di 41 anni, deceduta a causa della gravità dei traumi riportati.

Incidente sul raccordo Avellino-Salerno, morta una donna di 41 anni

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 19:00 di sabato 24 giugno, a circa 700 metri dallo svincolo di Atripalda del Raccordo Avellino-Salerno, e ha coinvolto due auto. Se la 41enne è morta sul colpo, il marito che viaggiava a bordo del veicolo insieme a lei ha riportato soltanto lievi ferite. L’uomo è stato medicato sul posto così come i due occupanti della seconda vettura implicata nello schianto ossia due giovani di Solofra. A quanto si apprende, i due ragazzi non hanno riportato gravi conseguenze a livello fisico a eccezioni di alcune escoriazioni.

La prematura e improvvisa scomparsa della vittima ha devastato il marito, sopravvissuto allo schianto. La coppia, infatti, era convolata a nozze appena una settimana prima dell’incidente mortale.

Dinamica del sinistro mortale, indagini in corso

Al momento, non è ancora nota l’esatta dinamica della vicenda. È stato confermato, tuttavia, che l’impatto è stato molto forte, rivelandosi fatale per la 41enne.

Sul luogo della tragedia, si sono prontamente recati i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza, i carabinieri e i vigili del fioco.

Al fine di consentire alle autorità di effettuare tutti i rilievi del caso e ai paramedici di prestare soccorso ai feriti, la circolazione è stata limitata. Il traffico è rapidamente andato in tilt in direzione Salerno fino a quando le vetture incidentate non sono state rimosse dalla strada e la carreggiata non è stata messa in sicurezza.