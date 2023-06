Poco prima che avesse inizio la manifestazione in Piazza San Pietro per Emanuela Orlandi, Papa Francesco ha ricordato la ragazza scomparsa e ha espresso vicinanza alla famiglia: le parole del Pontefice sono state subito commentate dal fratello della giovane, Pietro Orlandi.

Manifestazione per Emanuela Orlandi, il Papa: “Esprimo vicinanza alla famiglia”. Il fratello Pietro: “Segnale positivo”

In occasione dell’Angelus di domenica 25 giugno, il Pontefice è tornato sul caso di Emanuela Orlandi. “Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai famigliari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera”, ha affermato, ricordando in questo modo il 40esimo anniversario della scomparsa della ragazza. “Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che sentono il dolore di una persona cara scomparsa”, ha aggiunto il Santo Padre.

Nella stessa giornata, proprio in Piazza San Pietro, la stessa in cui il Papa ha tenuto l’Angelus, un nutrito gruppo di persone si sono riunite per partecipare alla manifestazione organizzata per Emanuela Orlandi dal fratello Pietro. Il corteo, a 40 anni dalla scomparsa della cittadina del Vaticano, hanno urlato le parole “verità, verità” dopo aver ascoltato il discorso di Bergoglio sulla ragazza.

Alla manifestazione, è intervenuto anche l’avvocato Laura Sgrò che assiste la famiglia della giovane svanita nel nulla.

Il commento del fratello della ragazza scomparsa

“È stato un segnale positivo, credo che questo sia un bel passo avanti”. Questo il commento di Pietro Orlandi dopo aver ascoltato le parole del Pontefice. “Il tabù Emanuela Orlandi è caduto finalmente. Il Papa ha ricordato Emanuela Orlandi, il fatto di pregare è un segnale di speranza per arrivare alla verità”.

Prima della manifestazione che si è tenuta domenica 25 giugno, sempre il fratello della ragazza scomparsa aveva dichiarato: “Sono stato in Questura per l’autorizzazione al sit-in, per ricordare, purtroppo, i 40 anni dal rapimento di Emanuela. Sono sincero, non avrei mai immaginato di arrivare a 40 anni senza verità ma continueremo a pretenderla sempre”. In questa circostanza, aveva anche auspicato che il Santo Padre ricordasse la sorella “vista la sua recente volontà a fare chiarezza sul rapimento”.