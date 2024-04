Le dinamiche del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercare di ricostruire l’accaduto.

Incidente sulla E80

Secondo le prime ricostruzioni l’incidente è avvenuto intorno alle 16:40 di oggi, martedì 9 aprile, all’uscita di Migliarino in provincia di Ferrara. Le cinque persone ferite si trovavano a bordo di un pulmino, che stava viaggiando in direzione Genova. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, con l’elisoccorso Pegaso, e i Vigili del Fuoco di Pisa, determinanti nel mettere in sicurezza l’area.

Traffico bloccato

Presenti anche gli agenti della Polizia locale, per eseguire i dovuti rilievi e cercare di determinare eventuali responsabilità. Il tratto di strada è strato temporaneamente chiuso al traffico in prossimità dell’uscita di Migliarino, creando non pochi disagi alla viabilità autostradale.

Auto si ribalta in A1

Nella giornata di oggi un altro incidente ha interessato le autostrade italiane. Intorno alle 16 un’auto si è ribaltata sull’A1 in direzione Milano, tra la Barriera Milano Sud e Melegnano. Non è ancora chiaro come il veicolo si sia rovesciato, ma nell’incidente sono rimasti coinvolti un uomo e una donna di 56 e 53 anni, trasportati in codice verde all’ospedale Humanitas. Sul posto anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la Polizia stradale.