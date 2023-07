Drammatico incidente d’auto nella notte sull’autostrada A20 Messina-Palermo. tre automobili, tra cui due Audi, si sono scontrate all’uscita della galleria Telegrafo: ci sono due morti e quattro feriti.

Incidente sulla A20 Messina-Palermo: due morti e quattro feriti

Secondo le prime informazioni che arrivano, sembra che un’Audi abbia improvvisamente sbandato all’uscita della galleria per finire a sbattere prima contro il guardrail, per poi ribaltarsi e scontrarsi violentemente con una seconda Audi e una BMW che transitavano nelle corsie di fianco. Lo schianto fra i tre mezzi è stato spaventoso: entrambi i conducenti delle due Audi sono morti sul colpo.

Le condizioni di salute dei feriti: intervengono i soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 con diverse ambulanze. I sanitari non hanno potuto fare nulla, se non costatare il decesso dei due conducenti delle Audi, ma il loro intervento è stato prezioso per salvare la vita alle altre quattro persone divise fra le automobili. I quattro risultano feriti, ma al momento sembrano non essere in pericolo di vita. Sulla dinamica del sinistro stanno indagando i carabinieri, mentre per diverse ore si è reso necessario l’intervento degli uomini della la Polstrada e dei Vigili del fuoco.