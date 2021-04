Due automobilisti sono morti in un incidente stradale avvenuto nei pressi di una galleria, lungo l'autostrada che da Palermo porta a Mazara del Vallo.

Tragedia sull’autostrada A29, dove nella giornata del 21 aprile due automobilisti sono morti in un incidente stradale avvenuto mentre percorrevano il tragitto da Palermo verso Mazara del Vallo. Secondo le ricostruzioni effettuate dai soccorritori, lo schianto sarebbe avvenuto all’uscita della galleria di Fulgatore per cause ancora da determinare.

L’auto sul quale le due persone viaggiavano si sarebbe infatti schiantata contro il guard rail prendendo fuoco immediatamente e rendendo praticamente inutili i soccorsi. Le due vittime sono morte carbonizzate all’interno dell’abitacolo e sono attualmente in corso le procedure per l’identificazione dei cadaveri.

Incidente sulla Palermo-Mazara, due morti

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigli del fuoco, ma l’immediato divampare dell’incendio ha reso impossibile le operazioni di soccorso nei confornti dei due automobilisti intrappolati all’interno del veicolo.

Stando a quanto ricostruito, la Suzuki Swift sulla quale viaggiavano i due occupanti avrebbe urtato con violenza la barriera di sicurezza all’uscita della galleria di Fulgatore, per poi prendere fuoco a circa 900 metri di distanza dallo svincolo per la contrada Dattilo.

La velocità con cui l’incidente è avvenuto ha con molta probabilità impedito ai due occupanti del veicolo di rendersi conto di quanto stava succedendo, non dandogli nemmeno il tempo di fuggire dall’abitacolo.

Restano al momento sconosciute le identità delle vittime, alle quali gli uomini della Polizia Stradale stanno cercando di risalire. Nel frattempo l’autostrada A29 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto Alcamo-Trapani in direzione Trapani, al fine di consentire le operazioni di soccorso e di sgombero della carreggiata.