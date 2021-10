Un drammatico incidente si è consumato lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno, in Campania. Lo scontro tra due mezzi ha causato una vittima e un ferito-

Incidente sulla A30 Caserta-Salerno, scontro tra un camion e un furgone: un morto e un ferito

Nella tarda mattinata di venerdì 22 ottobre, intorno alle ore 13:30, è stato segnalato un incidente sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, che ha visto scontrarsi un camion e un furgone. Lo schianto è avvenuto in direzione Salerno, in prossimità del bivio con la A16 e Palma Campania, all’altezza del chilometro 21.

In seguito all’incidente, una delle persone rimaste coinvolte nel terribile evento ha perso la vita mentre un’altra persona è rimasta gravemente ferita.

Le dinamiche dell’incidente sono in fase di accertamento e, al momento, non è chiaro cosa abbia determinato l’innescarsi del sinistro mortale.

Sul luogo della tragedia, si sono recati i paramedici del 118, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale afferente alla Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

I sanitari hanno tentato di prestare soccorso alla vittima del sinistro ma il soggetto era già deceduto nel momento in cui il 118 ha raggiunto il km 21.

Intanto, le forze dell’ordine si sono occupate di effettuare tutti i rilievi necessari al fine di determinare le dinamiche del sinistro.

Nel momento in cui le autorità competenti hanno raggiunto il posto, sono state apportate modifiche al transito autostradale.

I conducenti provenienti da Roma e diretti a Salerno sono stati reindirizzati verso l’autostrada A1 in direzione Napoli e sono stati invitati a percorrere l’A3 Napoli-Salerno in direzione Salerno.

Ai conducenti provenienti da Bari e diretti a Salerno, invece, è stato intimato di imboccare il raccordo Avellino-Salerno in direzione Salerno.

Infine, ai conducenti di veicoli già in transito sulla A30 Caserta-Salerno e diretti a Salerno è stato suggerito di uscire a Nola e procedere per le strade esterne al tratto autostradale, in direzione Palmanova, per poi reimmettersi in autostrada.