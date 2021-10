Torino, 14enne aggredita da una compagna: “Mi ha chiamato scimmia e mi ha detto di non copiarla”

Episodio di razzismo accaduto a Torino. Una 14enne è stata brutalmente aggredita per il colore della sua pelle. La ragazza però non ha paura.

Un episodio molto triste e raccapricciante è accaduto lo scorso 5 ottobre 2021 in un liceo di Torino. Una ragazzina di 14 anni è stata presa di mira da una bulla ed alcune sue amiche ed è stata picchiata a causa del colore della sua pelle.

14enne aggredita a Torino: la dinamica dell’aggressione

SI tratta purtroppo di un episodio di razzismo. La ragazzina di 14 anni si è raccontata per la prima volta al quotidiano “La Stampa” riportando completamente la sua aggressione. La 14enne era con le sue amiche quando ad un certo punto una ragazza l’ha accusata di copiarla sul Social Network Instagram. Dopo averla minacciata di morte, è passata all’azione, colpendola ripetutamente con calci e pugni su tutto i corpo e ripetendo frasi razziste come: “Devi tornare da dove sei venuta e quelli come te devono morire“, palese riferimento al colore della pelle della giovane 14enne.

14enne aggredita a Torino: la versione della bulla

Oltre alla testimonianza della 14enne vi è anche un video che prova l’inaudita violenza con cui la bulla ha insultato e colpito la ragazza. La madre della ragazza ha rifiutato di vedere il video perchè già è troppo addolorata da tutta la situazione. Non è rimasta illesa la bulla, in quanto ha riportato alcune contusioni alle mani a causa dei pugni. Al preside della loro scuola e al pronto soccorso ha raccontato di essersele procurate dopo aver difeso un ragazzo disabile che era stato aggredito.

14enne aggredita a Torino: le minacce continue e il coraggio della ragazza

La 14enne vittima dell’aggressione ha deciso però di parlare e dire la verità, raccontando tutto ciò che è successo. La ragazza ha inoltre affermato di non aver paura del gruppo della bulla che dopo l’accaduto ha continuato a minacciarla con frasi come: “Non finisce qui”. Il coraggio della ragazza è dato anche dal profondo legame con le sue amiche di sempre che le danno il giusto supporto e non la fanno mai sentire sola.