Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina alle prime luci dell’alba. Un’automobile ed un furgone, per cause ancora da accertare si sono scontrati in un tamponamento in autostrada. Intervengono i mezzi del 118: ci sono 3 persone rimaste ferite.

Incidente in autostrada A4, tamponamento tra auto e furgone in direzione Trieste: 4 feriti

L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 8 settembre, sull’autostrada A4 in direzione Trieste. Protagonisti dello scontro due mezzi: un’automobile e un furgone che si sono tamponati. Lo scontro è stato violento e tre persone sono rimaste ferite. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gorizia, un’ambulanza proveniente da Monfalcone e un’automedica. Gli uomini della polizia stradale, invece, hanno effetuato tutti i rilievi del caso per determinare le responsabilità del sinistro, mentre i vigili del fuoco ripulivano la zona dai detriti.

Le condizioni di salute dei feriti

Tutti e tre i feriti sono stati trasportati in ospedale, dopo aver ricevuto le prime cure del caso quando ancora si trovavano sul luogo dell’incidente. Una volta arrivati in clinica, sono stati tutti ricoverati in codice giallo. Illesa una quarta persona presente al momento dello scontro su uno dei due mezzi.