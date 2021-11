Incidente sulla BreBeMi, 27enne estratto dalle lamiere di un’auto

Un giovane di appena 27 anni si è schiantato contro un guardrail mentre era alla guida della sua vettura. Non sarebbe in pericolo di vita.

Poteva finire in tragedia per un giovane di 27 anni che, mentre era alla guida della sua auto sulla BreBeMi, si è schiantato per cause ancora da chiarire contro il guardrail. Stando a quanto appreso, il giovane che è rimasto incastrato tra le lamiere a seguito del violento impatto, è stato stato liberato grazie all’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco.

incidente BreBeMi, la vicenda

Erano circa le ore 10, quando un ragazzo di circa 27 anni stava percorrendo l’autostrada BreBeMi. Lo schianto è avvenuto all’altezza del raccordo tra Calcio e Chiari. Stando a quanto appreso il conducente il cui impatto contro un guardrail è stato molto violento, è stato estratto dai vigili del fuoco in stato cosciente. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco della sezione di Romano.

incidente BreBeMi, i soccorsi

Ad ogni modo, fortunatamente, il giovane non avrebbe riportato ferite gravi e sarebbe dunque stato salvato per miracolo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, giunti in automedica e con un’ambulanza. Il 27enne è stato inizialmente trasportato in codice rosso, venendo quindi accompagnato in ospedale in codice giallo.

incidente BreBeMi, l’intervento della Polizia Stradale

Oltre a vigili del fuoco e operatori sanitari è intervenuta anche la Polizia Stradale che, nel tratto di strada interessato ha eseguito i rilievi.