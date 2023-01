Incidente sulla Nomentana: la testimonianza di un residente e il risveglio dell'unico sopravvissuto

Emergono nuovi dettagli in merito all’incidente che si è consumato sulla Nomentana e ha spezzato le vite di cinque ragazzi.

Ecco gli ultimi aggiornamenti in merito alla testimonianza di un residente di Fonte Nuova ed in merito al risveglio dell’unico giovane sopravvissuto a questa tragedia.

Sono emersi nuovi dettagli in merito all’incidente che si è consumato nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio 2023 sulla via Nomentana, a Fonte Nuova.

Più precisamente, secondo quanto riportato da La Repubblica, un residente della zona ha rivelato che il tragico incidente stradale potrebbe essere stato causato da un gioco finito male.

Nello specifico, l’uomo ha parlato agli inquirenti di “Gioco della Formula Uno” e ha tal proposito ha specificato di aver sentito più volte il rombo del motore quella notte e di aver visto passare per due volte l’auto a forte velocità. Infine, il testimone ha raccontato di aver visto l’auto ribaltarsi e di aver visto tre giovani sbalzati fuori dal mezzo.

Nella Fiat Cinquecento che è andata completamente distrutta nell’incidente che si è consumato nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2023 viaggiavano sei giovani, cinque di loro sono morti, mentre uno di loro è sopravvissuto.

L’unico ragazzo sopravvissuto al tragico incidente è Lorenzo Chiapparelli, 21 anni, che si è risvegliato nella mattinata di sabato 28 gennaio 2023, il giovane è sotto shock dopo aver appreso che i cinque amici che erano presenti con lui sull’auto quella notte sono morti e pare che non ricordi nulla di quanto accaduto.

Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, queste sono state le prime parole pronunciate dal giovane sopravvissuto all’incidente:

“Sono sopravvissuto, non so come. Ero al centro sul sedile posteriore: i corpi dei miei amici mi hanno protetto”.