Incidente sulla Statale 387 in Sardegna: il guardrail trapassa l’auto e uccide 44enne

Terribile incidente mortale in Sardegna, sulla Statale 387, nel pomeriggio di domenica 19 giugno 2022. Vincenzo Andrea Secci, 44 anni, è morto sul colpo. La sua auto è uscita di strada ed è stata trafitta dal guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai soccorritori del 118 e ai carabinieri della compagnia di San Vito per i rilievi. Purtroppo per il 44enne non c’è stato nulla da fare. L’allarme è scattato intorno alle 19.15 per un incidente avvenuto nel tratto che da San Vito porta al Gerrei, nel Sud della Sardegna.

Secondo quanto ricostruito, la vittima è uscita di strada, forse per un malore o una distrazione, travolgendo il guardrail che ha trapassato la vettura.

Vincenzo Andrea Secci, originario di San Nicolò Gerrei, è stato dichiarato morto dai soccorritori a causa della gravità delle ferite riportate. Il 44enne risiedeva in Germania da diversi anni ed era in vacanza in Sardegna. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di San Vito per gli accertamenti.

La salma, portata all’obitorio, è stata riconosciuta qualche ora dopo da un familiare in vacanza con lui.