La tragedia si è consumata sul tratto dell’autostrada A6, all’altezza di Villastellone, intorno alle 12 di oggi.

Incidente sulla Torino-Savona

Lo schianto ha coinvolto due camion e un’auto. Secondo le prime ricostruzioni la vittima avrebbe tamponato un furgone impegnato nelle operazioni di pulizia della banchina, che a sua volta ha colpito un’altra macchina. Tutti e tre i veicoli viaggiavano in direzione di Savona. L’intervento degli uomini dei Vigili del fuoco di Carmagnola è stato determinante per mettere in sicurezza l’area. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Mondovì, che dovranno ora cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Chi era la vittima

Nello schianto ha perso la vita Marco Mellano, autotrasportatore di 54 anni, residente a Marene in provincia di Cuneo. Nonostante tutti i tentativi degli operatori del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I conducenti degli altri due veicoli, invece, non hanno riportato lesioni.

Camion si ribalta in A14

Esattamente un giorno prima un altro mezzo pesante era stato coinvolto in un incidente, questa volta sull’autostrada Bologna-Taranto. Secondo i primi accertamenti il camion si sarebbe ribaltato sulla carreggiata, creando non pochi disagi alla circolazione. Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Faenza, ma non sembra aver riportato lesioni gravi. L’A14 è stata interessata da notevoli rallentamenti in entrambe le direzioni, con la creazione di almeno 3 chilometri di coda.