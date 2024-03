A Roma una tragedia ha colpito la comunità medica e sarda. Luca F., un medico specializzando di 37 anni originario della Sardegna, è stato investito e ucciso mentre si trovava nelle vicinanze di Villa Borghese. L’impatto con una Bmw in via della Pinciana è stato violentissimo, causando la morte immediata dell’uomo, che è stato sbalzato in aria per diversi metri prima di finire sull’asfalto.

Correre nel cuore di Roma: una tragica fine

Luca F., specializzando alla Sapienza, aveva deciso di trascorrere del tempo a fare jogging nel parco di Villa Borghese, a breve distanza da via Veneto. Tuttavia, il suo ritorno a casa è stato interrotto drammaticamente dall’incidente mortale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto non solo nella sua famiglia e nella comunità medica, ma anche tra coloro che lo conoscevano come una persona appassionata e dedicata al proprio lavoro.

Identificazione e comunicazione della tragedia

Al momento dell’incidente, Luca F. non aveva con sé documenti, ma solo il cellulare. Gli agenti della polizia locale hanno potuto risalire alla sua identità grazie allo smartphone e hanno contattato i familiari in Sardegna per comunicare loro la tragica notizia. La notizia della sua morte ha provocato un’ondata di dolore e sgomento tra coloro che lo conoscevano e lo stimavano.

Il conducente ubriaco e le indagini in corso

Il conducente dell’auto coinvolto nell’incidente è risultato essere un giovane di 26 anni, il quale è stato sottoposto al test dell’alcol, risultando positivo. Nonostante si sia fermato per prestare soccorso, è stato denunciato per omicidio stradale. Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro se Luca F. stesse attraversando la strada in quel momento o se stesse correndo lungo il margine della strada. Le telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei presenti sono al vaglio degli investigatori per chiarire gli aspetti ancora oscuri di questa tragedia.