La tragedia si è consumata nella mattinata di mercoledì 20 marzo lungo il Terraglio, una strada del Trevigiano.

Incidente mortale in provincia di Treviso

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che la moto, una Yamaha, sia finita fuori strada all’altezza di Preganziol, come riportato da TrevisoToday. Alla guida della due ruote c’era Elvio Ribul Mazzola, un uomo di 70 anni in pensione, che è stato violentemente sbalzato dal mezzo, precipitando in un fosso al lato della carreggiata.

L’arrivo dei soccorsi

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 per il motociclista, residente a Casier ma originario del Bellunese, non c’è stato nulla da fare. Presumibilmente è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Il conducente del camion, un 54enne originario del veneziano, non ha riportato lesioni gravi.

La dinamica dello scontro

Sul posto anche le forze dell’ordine, per eseguire i rilievi e cercare di far luce sull’esatta dinamica del sinistro. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il centauro abbia azzardato un sorpasso a forte velocità, in direzione di Treviso. Durante la manovra, tuttavia, ha urtato la parte posteriore del furgone, che in quel momento stava uscendo da un parcheggio. Il 70enne ha quindi perso il controllo del mezzo, finendo nel fossato.