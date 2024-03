A Ponzano Veneto (Treviso) una cagnolina è stata gettata dal finestrino di un’auto e alcuni passanti, sentendo dei lamenti provenire dalla cava Morganella, l’hanno trovata in gravi condizioni, avvolta in un lenzuolo.

Leggi anche: Pioltello, scuola chiusa per fine Ramadan. Valditara chiede verifiche

Treviso, morta la cagnolina lanciata da un’auto

I traumi riportati nell’impatto alle articolazioni e alla testa erano troppo gravi e altre ferite, riscontrate dai veterinari, hanno fatto pensare a dei maltrattamenti subiti in precedenza. Antonello Baseggio, sindaco del posto ha dichiarato: “Non è accettabile un fatto come questo. Invito chi ha visto qualcosa o ancora meglio chi crede di riconoscere questa piccola creatura a segnalarlo all’Enpa, al Comune o ai Carabinieri dove in queste ore verrà presentata denuncia. Come si fa a non pensare di farsi aiutare nel momento del bisogno? Se una persona non ha più la possibilità di accudire il proprio animale di affezione può rivolgersi agli organi e agli enti competenti“, conclude il sindaco di Ponzano, che ringrazia i carabinieri che si stanno occupando delle indagini.

L’Enpa presenta denuncia

L’Enpa, l’Ente nazionale per la protezione degli animali, si è prima presa cura dell’animale e si è poi unita all’appello per trovare il responsabile. Proprio l’Enpa ha poi comunicato su Facebook il triste epilogo: “Sfortunatamente, nonostante tutti gli sforzi profusi, la cagnolina è deceduta nel pomeriggio a causa della gravissima condizione clinica. Buon viaggio, piccola“. I volontari hanno poi aggiunto: “Vogliamo capire cosa è successo esattamente e vogliamo che il responsabile venga punito“.

Leggi anche: Ancona, morta a 51 anni Sabrina Manieri