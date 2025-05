Un incidente che ha bloccato il traffico

Un grave incidente ha interessato il tratto dell’A10 tra Genova e Savona, causando la chiusura della carreggiata e notevoli disagi al traffico. La situazione si è aggravata a causa del ribaltamento di un mezzo pesante, che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti. Le immagini circolate sui social media, che mostrano veicoli in manovra contromano, hanno suscitato preoccupazione e confusione tra gli automobilisti e i cittadini.

Le dichiarazioni di Autostrade per l’Italia

In risposta alle polemiche generate dai video, Autostrade per l’Italia ha rilasciato una nota ufficiale per chiarire la situazione. L’azienda ha specificato che le manovre viste nei filmati non erano frutto di comportamenti irresponsabili da parte degli automobilisti, ma erano invece operazioni controllate e coordinate dalla polizia stradale e dal personale di Aspi. Queste manovre erano necessarie per garantire il deflusso dei veicoli bloccati nel tratto chiuso.

Gestione dell’emergenza e sicurezza stradale

La gestione dell’incidente ha richiesto un imponente dispiegamento di forze, con personale della polizia di Stato e di Aspi che ha presidiato ogni punto critico per evitare ulteriori manovre pericolose. L’obiettivo principale era quello di garantire la sicurezza degli automobilisti e di ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile. Le autorità hanno lavorato incessantemente per risolvere la situazione, dimostrando un impegno significativo nella gestione delle emergenze stradali.