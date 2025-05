Un grave incidente sull’A10

Un incidente stradale ha colpito il tratto dell’autostrada A10 Genova-Savona, precisamente tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, creando notevoli disagi per gli automobilisti. Il ribaltamento di un camion all’uscita della galleria Cantarena ha portato alla chiusura temporanea della carreggiata, con il mezzo pesante che ha occupato completamente la strada e disperso carburante sul piano viabile.

Questo ha immediatamente sollevato preoccupazioni per la sicurezza e ha richiesto l’intervento delle autorità competenti.

Disagi e code in aumento

Le conseguenze dell’incidente sono state immediate: sono stati segnalati tre chilometri di coda tra Arenzano e Genova Pra’. Gli automobilisti, già provati da un traffico intenso, si sono trovati a fronteggiare una situazione di stallo. I vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, insieme alle pattuglie della polizia stradale, sono stati prontamente inviati sul luogo per gestire l’emergenza e ripristinare la sicurezza della viabilità. Tuttavia, la situazione rimane critica, con il traffico attualmente bloccato all’interno del tratto chiuso.

Indicazioni per gli automobilisti

Per gli utenti dell’A10 provenienti da Savona e diretti verso Genova, la società concessionaria Autostrade per l’Italia (Aspi) ha consigliato di effettuare un’uscita obbligatoria a Genova Pra’ e di proseguire sulla viabilità ordinaria, rientrando in autostrada a Genova Aeroporto. Questa deviazione è stata necessaria per alleviare la pressione sul traffico e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Inoltre, si segnalano ripercussioni anche sulla A26 dei Trafori, con code che si estendono da Masone in direzione della A10, aggravando ulteriormente la situazione per chi viaggia in zona.