Incidente tra due auto in autostrada: feriti anche due bambini

Nella mattinata di oggi lunedì 18 marzo, poco dopo le 8, a causa di un incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli.

Incidente nel tratto autostradale tra Frosinone e Ceprano

Poco dopo le 8 di questa mattina, lunedì 18 marzo, si è verificato un incidente tra due auto nel tratto autostradale compreso tra Frosinone e Ceprano, verso Napoli. Lo scontro è avvenuto all’altezza del km 630, in area di cantiere a doppio senso di marcia. Lo scontro, che è stato veramente violento, ha visto come protagoniste una piccola utilitaria ed una Bmw Mini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Frosinone e i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Napoli.

Feriti anche due bambini

Lo scontro tra le due auto, la piccola utilitaria ed una Bmw Mini, è stato violento: in tutto i feriti sono cinque e, tra questi, due sono bambini. Sul posto, per soccorrere i feriti sono giunti gli operatori del 118 e due eliambulaze.

