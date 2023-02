Incidente tra un'auto e un furgone: un morto

Nella mattinata di oggi, mercoledì 15 febbraio, si è verificato un violento incidente sulle strade di Cavezzo, nelle vicinanze di Modena.

Un’automobile e un furgone sono andati a collidere per motivi ancora da accertare. Il pauroso sinistro è stato fatale per il conducente del furgone.

Modena, incidente tra auto e furgone: un morto

Erano circa le 8 e 40 di questa mattina quando, a Ponte Motta di Cavezzo lungo la provinciale, si è verificato un brutto incidente stradale. La dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita dagli inquirenti, ma a quanto sembra, un’automobile avrebbe invaso la corsia di marcia opposta andandosi a schiantare contro un furgone.

A bordo del furgone, al posto del guidatore, c’era un operaio di un’azienda della zona: morto sul colpo.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso dell’operaio

In breve tempo, sul posto sono arrivati i medici del 118 a bordo di un’ambulanza. I sanitari, però, non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo che era alla guida del furgone e si sono limitati a dichiararne l’avvenuto decesso.

L’altro automobilista, invece, ha riportato delle ferite poco gravi che sono state medicate sul posto.