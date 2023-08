Tragedia a Bariano dove un camion dei vigili del fuoco si è ribaltato dopo aver impattato contro un’auto: l’incidente ha causato il ferimento sei persone.

Incidente tra un camion dei vigili del fuoco e un’auto a Bariano

Il sinistro stradale che ha coinvolto un camion dei pompieri e una vettura e nel quale sei persone sono rimaste ferite si è consumato sulla strada provinciale per Romano, poco prima del ponte sul Serio.

Al momento, le cause dell’incidente sono in fase di accertamento: non è ancora nota, quindi, la dinamica che ha portato l’auto e il mezzo dei vigili del fuoco del distaccamento di Romano a scontrarsi frontalmente.

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, il camion del 115 si stava dirigendo a Bariano per un intervento di emergenza insieme a un altro veicolo mentre la vettura viaggiava in direzione opposta. A seguito dello schianto, il mezzo dei pompieri si è rovesciato.

Soccorsi e forze dell’ordine sul posto: indagini in corso

Sul luogo della tragedia, si sono prontamente recati i sanitari del 118 dislocati a bordo di cinque ambulanze e un elisoccorso, i carabinieri di Treviglio e la polizia locale di Romano. I paramedici hanno prestato soccorso ai sei feriti – 5 vigili del fuoco e il conducente dell’auto – che sarebbero tutti uomini di età compresa tra i 23 e i 56 anni. Le vittime sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

Per via dell’incidente, la strada provinciale è stata momentaneamente chiusa al transito. In questo modo, le forze dell’ordine hanno potuto effettuare tutti i rilievi del caso e procedere in sicurezza alla rimozione dei mezzi incidentati dalla sede stradale. I veicoli sono stati rimossi con l’ausilio di una gru dai vigili del fuoco di Dalmine e della Centrale di Bergamo.